Küçük Sanayi Sitesi’nde kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları başladı

Kütahya Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Küçük Sanayi Sitesi’nin birinci etabında kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları başladı.

Projenin en önemli aşamalarından biri olan altyapı çalışmalarına başlayan ekiplerimiz, 300’lük korge boru kullanarak yaklaşık 300 metrelik kanalizasyon çalışmalarına yoğun bir tempoyla başladı.

En kısa sürede bitirilmesi planlanan çalışmayla şehre değer katacak Küçük Sanayi Sitesi’nin güçlü bir altyapısının olacağı belirtildi.