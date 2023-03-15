KSBÜ’nün yeni rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin oldu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (KSBÜ) yeni rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin oldu.

1972 Karaman doğumlu olan Tekin, ilk, orta ve lise eğitimini Karaman’da tamamlayarak, 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 - 1997 yılları arasında Karaman Adliye-Cezaevi Kurum Hekimliği yapan Tekin, 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2004 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Genel Cerrahi Uzmanı oldu ve bir yıl süre ile özel bir hastanede uzman hekim olarak görev yapan Prof. Dr. Tekin, 2005 - 2006 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Uzman Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.Tekin, 2006 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak ataması yapıldıktan sonra 2006-2007 yıllarında Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde solid organ (Karaciğer, Böbrek ve Pankreas) nakli konusunda eğitim aldı.

Tekin, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nü de yürüttü

Prof. Dr. Ahmet Tekin, 2010 yılında Doçent unvanı alan Tekin, 2012 - 2015 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı görevini yürüttü ve 2015 yılında da aynı kurumda başhekimlik görevine atandı. Tekin, bu görevinin yanı sıra eş zamanlı olarak Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü de yürüttü. 22 Eylül 2018’den bu yana Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Ahmet Tekin, 15 Mart 2023 tarihi itibarıylaKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü oldu. Evli ve üç çocuk babası olan Prof Dr. Tekin’in, bir çoğu uluslararası dergilerde olmak üzere 100’ün üzerinde yayımlanmış makalesi ve araştırma yazısı bulunuyor.

Tekin’in önümüzdeki günlerde yeni vazifesine başlaması bekleniyor.