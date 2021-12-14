KSBÜ’de yangın ve acil durum tatbikatı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü faaliyetleri kapsamında, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, KSBÜ acil durum ekiplerinde görevli personellere, yangın ve acil durum görevleri hakkında eğitim verildi.

Hekim Sinan Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitimin ardından hazırlanan senaryolar kapsamında Rektörlük, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki tüm personel ve öğrencilerin katılımıyla yangın tatbikatı başarılı bir şekilde tamamlandı.

Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğretim Görevlisi Fatih Ulukaya, “KSBÜ olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında mevzuat kapsamında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Her yıl düzenlenmesi gereken acil durum tatbikatlarının ilkini başarı ile tamamlamış olup, faaliyetler her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecektir” dedi.