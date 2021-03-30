KSBÜ’de farklı tedavi yöntemleri ele alındı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı (AD) ile KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri tarafından ortak toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantıda rejeneratif tıp alanında başarı ile uygulanan PRF (Plateletten Zengin Fibrin) tekniğinin farklı uygulamaları ele alındı.

Toplantıyla ilgili KSBÜ Histoloji ve Embriyoloji AD Başkanı Doç. Dr. Orhan Özatik ve KSBÜ Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Berceste Güler tarafından ortak açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamalara göre, “KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji ve Ağız Diş Çene Cerrahisi kliniklerinde uzun zamandan beri başarı ile uygulanan trombositten zengin fibrin tedavileri, diş eti çekilmelerinin tedavisinde, diş eti iltihabına bağlı kemik yıkımlarında, sinüs açıklıklarının kapatılmasında, diş çekim bölgesinde meydana gelen yaralarda, ağız içi operasyonlarda yara iyileşmesini hızlandırmak amacıyla ve dental implant operasyonları sonrası meydana gelen enfeksiyon ve kemik yıkımlarında kullanılabilmektedir. Trombositten zengin fibrinlerin çok farklı seçenekleri mevcuttur. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Tunalı ve Doç. Dr. Esra Ercan hocaların da içinde bulunduğu bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir teknik olan Titanyum PRF uygulamalarının KSBÜ’de de uygulanabilmesi için gerekli altyapı oluşturuldu. İlk etapta Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanacak olan Titanyum PRF yönteminin, ilerleyen zamanlarda Tıp Fakültesinde farklı branşlarda da uygulanmaya başlanması mümkün olacak. Özellikle şeker hastalığına bağlı yaralarda, yatak yaralarında ve fıtık cerrahisinde tedavide kullanımı için gerekli çalışmalar devam ediyor” denildi.