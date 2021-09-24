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KSBÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda sınav başarısı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalından (AD) Arş. Gör. Dr. Hüseyin Emre Arslan, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı’nda başarılı oldu.

KÜTAHYA 24.09.2021, 17:01
KSBÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda sınav başarısı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalından (AD) Arş. Gör. Dr. Hüseyin Emre Arslan, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı’nda başarılı oldu.

Sınavda jüri olarak KSBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Cem Algın, Genel Cerrahi AD Başkanı Prof. Dr. Faik Yaylak, Genel Cerrahi AD öğretim üyesi Doç. Dr. Sezgin Zeren, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanı Prof. Dr. Canan Balcı, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Başkanı Prof. Dr. Nadi Keskin yer aldı.

Sınavda başarılı olan Arslan’ı, Dekan Prof. Dr. Algın, jüri üyeleri ve akademisyenler tebrik etti.

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