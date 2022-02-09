KSBÜ Tıp Fakültesi, bölgeye değer katıyor

Kütahya’da, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından verilen Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyonu’na başvuran KSBÜ Tıp Fakültesi’nin dış paydaş görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Ziyaretler kapsamında Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ile Kütahya Tabip Odası Başkanı Dr. M. Hilmi Koputan ve Genel Sekreteri Dr. A. Cem Çerkeş ziyaret edildi.

Ziyaret programı çerçevesinde, Tıp Fakültesinin paydaşlar gözünden imajı, topluma sağladığı katkının toplum nezdinde görünürlüğü, mezun olan öğrencilerinin yetkinliği, eğitim-öğretim süreçleri gibi konular hakkında görüşler soruldu.