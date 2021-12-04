KSBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde farkındalık konferansı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde (SBF) "Bebeklikten Ergenliğe Ağız ve Diş Sağlığı" konulu farkındalık konferansı düzenlendi.

Dr. Öğr. Üyesi Betül Yavuz’un moderatörlüğünde gerçekleşen ve Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı (AD) Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İrem Bağ’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, öğrencilerimize bebeklikten itibaren ergenliğe kadar geçen dönem için, diş bakımı ve ağız sağlığı ile ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.