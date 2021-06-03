KSBÜ Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda sınav başarısı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda (AD) Araştırma Görevlisi Dt. Ömer Faruk Tekin Uzmanlık Bitirme Sınavı’nda başarılı oldu.

Protetik Diş Tedavisi AD Başkanı Doç. Dr. Meryem Gülce Subaşı ve söz konusu Uzmanlık Bitirme Sınavı’nda danışmanlık yapan Dr. Öğr. Üyesi Banu Çukurluöz Bayındır, başarılı olan Dt. Tekin’i tebrik ederek, “Artık uzman diş hekimi oldu. Bunun gereğini yapacağına, etik değerlere bağlı kalarak mesleğini icra edeceğine eminiz. Meslek hayatında başarılar dileriz.” temennilerinde bulundular.

KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi de başarısından dolayı Tekin’i tebrik etti.