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KSBÜ öğrencileri piknikte buluştu
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri piknik etkinliğinde bir araya geldi.
KÜTAHYA 02.07.2022, 10:56
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri piknik etkinliğinde bir araya geldi.
Etkinlikte; Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi Banu Çukurluöz Bayındır, akademik ve idari personeller ile öğrenciler yer aldı.
Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte doyasıya eğlenen öğrenciler, etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, üniversite yönetimine teşekkür ettiler.