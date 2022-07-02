banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırkpınar Yağlı Güreşleri (CANLI)
Kırkpınar Yağlı Güreşleri (CANLI)
Ordu’da Yılın En’leri ödüllerini aldı
Ordu’da Yılın En’leri ödüllerini aldı
Batıda deniz, Muş’ta kayak keyfi
Batıda deniz, Muş’ta kayak keyfi
Antalya Haziran'da Turizmde Lider!
Antalya Haziran'da Turizmde Lider!

KSBÜ öğrencileri piknikte buluştu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri piknik etkinliğinde bir araya geldi.

KÜTAHYA 02.07.2022, 10:56
KSBÜ öğrencileri piknikte buluştu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri piknik etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlikte; Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi Banu Çukurluöz Bayındır, akademik ve idari personeller ile öğrenciler yer aldı.

Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte doyasıya eğlenen öğrenciler, etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, üniversite yönetimine teşekkür ettiler.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu