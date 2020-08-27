KSBÜ, kariyer merkezi ile koordinasyon sağlayacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi (KSBÜKAMER) ile birlikte aktif ve mezun öğrencilere iş dünyası koordinasyonu sağlanacak. KSBÜKAMER Koordinatörü Dr. Öğretim üyesi Yakup Gülekçi merkez hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gülekçi, KSBÜ’nün bu merkez aracılığıyla öğrenci ve mezunlara kariyer rehberliği ve danışmanlığı yapılarak, iş gücü piyasasına uyumlarının hızlandırılmasında ve istihdam süreçlerinde destekleneceklerini belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Gülekçi, “İlerleyen süreçlerde mezun ve öğrenci entegrasyonunu sağlayarak, mentorluğun sistematik bir alt yapısını oluşturmayı planlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin (CBİKO) destekleriyle yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Gülekçi, “ CBİKO yönlendirmesiyle çalışmalar yapıyoruz. Örneğin CBİKO tarafından oluşturulan Yetenek Kapısı ve Kariyer Kapısı ile işverenler zaman ve mekandan bağımsız şekilde öğrencilerle iletişim kurabilecek. Öğrenciler ve mezunlar belirtilen sistemlerde oluşturdukları profiller aracılığıyla; kariyer fuarları, etkinlikleri ve eğitimleri inceleyerek kariyer gelişimlerine katkıda bulunabilecekler. Bizler de öğrencilerimize bu doğrultuda bilgilendireceğiz.” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Gülekçi planlanan Kariyer Planlama dersi hakkında şu bilgileri verdi: “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin destekleri ile üniversitemizin birinci sınıflarında zorunlu olarak verilmesi öngörülen Kariyer Planlama dersi ile gençlerin yükseköğrenimlerinin erken döneminde kariyer bilincine sahip olmaları hedeflenmektedir. Böylece; reel sektörün beklentileri ve talepleri hakkında fikir sahibi olan öğrencilerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine ilişkin beceriler edinmeleri ve eğitimlerinden maksimum verim almaları sağlanacaktır.”

Sağlık temalı devlet üniversitesi KSBÜ ile geleceğin sağlık sektörleri konusunda farklı yaklaşımlar sunan etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Gülekçi, “Yenilikçi bir anlayışla, öğrencilerimizin kariyer planlamalarına katkıda bulunacağız. Aynı zamanda kariyer merkezi olarak kurum ve kuruluşlarla yapmayı planladığımız protokoller ile hem mezunlarımıza hem de öğrencilerimize kariyer koçluğu yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.