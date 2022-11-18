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KSBÜ ile Güzellik Merkezi arasında iş birliği protokolü
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Güzellik Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
KÜTAHYA 18.11.2022, 11:08
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Güzellik Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Protokol, KSBÜ adına Genel Sekreter Kutlu Önal ve Estetisyen Kıymet Özdemir tarafından imzalandı. Protokol çerçevesinde üniversite öğrencilerine, personellerine ve birinci derece yakınlarına indirimli hizmet verilecek.