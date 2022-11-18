Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Güzellik Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, KSBÜ adına Genel Sekreter Kutlu Önal ve Estetisyen Kıymet Özdemir tarafından imzalandı. Protokol çerçevesinde üniversite öğrencilerine, personellerine ve birinci derece yakınlarına indirimli hizmet verilecek.