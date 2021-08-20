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KSBÜ ekibi Teknofest’te finale kaldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) akademisyen ve idari personellerinden oluşan “webdeveloper” isimli takımın hazırladıkları projeyle Teknofest’te finale katılmaya hak kazandığı bildirildi.

KÜTAHYA 20.08.2021, 14:36
KSBÜ ekibi Teknofest’te finale kaldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) akademisyen ve idari personellerinden oluşan “webdeveloper” isimli takımın hazırladıkları projeyle Teknofest’te finale katılmaya hak kazandığı bildirildi.

Danışmanlığını Öğr. Gör. Önder Öztürk’ün yaptığı, takım kaptanlığını H. İbrahim Özdemir’in yürüttüğü ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Koçak, Erhan Cihan’dan oluşan “webdeveloper adlı takım finallerde üniversiteyi temsil edecek.

Üniversite ve üzeri seviyesinde, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması finaline katılmaya hak kazanan proje, kandaki oksijen saturasyonunun uzaktan takibini yapmak için verileri mobil uygulama aracılığıyla web ortamına yüklüyor ve hekimler tarafından belirlenen eşik değerinin altına düşmesi halinde 112’yi arıyor.

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