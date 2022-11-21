Koyun ve keçi desteği başvuruları başladı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2022 yılı anaç koyun-keçi desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimizin şahsen Kütahya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 2 Aralık 2022 olup yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını zamanında yapması gerekmektedir” denildi.