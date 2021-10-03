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Köylüler protesto amaçlı karada balık tutma etkinliği düzenledi

Kütahya Merkez ilçeye bağlı Doğluşah köylüleri kendi sulama göletlerinde balık tutamadıkları gerekçesiyle 300 kişinin katılımıyla protesto amaçlı karada balık tutma etkinliği düzenlediler.

KÜTAHYA 03.10.2021, 20:21
Köylüler protesto amaçlı karada balık tutma etkinliği düzenledi

Kütahya Merkez ilçeye bağlı Doğluşah köylüleri kendi sulama göletlerinde balık tutamadıkları gerekçesiyle 300 kişinin katılımıyla protesto amaçlı karada balık tutma etkinliği düzenlediler.

Yıllar önce müstecire verilen gölette Doğluşah köylüleri dışında herkese balık tutmasına izin verildiğini iddia eden köy sakinlerinden Ahmet Dalğıran, ”Bu rahatsızlığımızı dile getirmek amacıyla bu pazar günü protesto amaçlı karada balık tutma etkinliği düzenledik. Sulama göledinin ve su kanallarının bakımını her yıl imece usulüyle bizler yapıyoruz. Ancak kendi sulama göledimizde balık tutamıyoruz. Doğluşah köylüleri olarak yetkililere bu duruma çözüm bulmaları için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

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