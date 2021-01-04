Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylerdeki üreticilerin kalkındırılması için güç birliği sağlamak ve ortak projeler üretmek amacı ile toplantı yapıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık başkanlığında yapılan toplantı, Şube Müdürleri ve Orman İşletme Şefinin katılımı ile gerçekleşti.

Fikir alışverişi ve güç birliğini sağlamak amacıyla yapılan toplantıda, Kütahya Cezaevi Müdürlüğü yerleşkesinin ağaçlandırılması için Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortak teknik destek sağlanması ve aynı zamanda fidan türlerinin belirlenmesi, Simav İlçesindeki ormanlık alanlarda bulunan kestanelerde gal arısı bulaşısını engellemek için Bursa Teknik Üniversitesi ile yürütülen projeye Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de dahil olması, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2021 yılı İl Özel İdaresi kaynaklı projesi kapsamında Simav ilçesinde kurmayı planladığı, aşılı kestane bahçesi kurulumunun; gelebilecek gal arısı yayılışını engellemek adına Bursa Teknik Üniversitesi, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılarak yürütülmesi kararları alındı.

Toplantı da aynı zamanda, kestane hasadında dal yaralanmalarının önüne geçebilmek için mekanizasyona geçilmesini teşvik edebilmek adına Orköy’ den teşvik sağlanması, mera ıslahı çalışmaları kapsamında ise ortak proje yapılması üzerinde duruldu. 2021 yılı Bal Ormanı programı için Arıcılar birliğinin de katılımı ile uygun olan alanlarda çalışma yapılmasına ve vasfı mera olmadan önce ağaçlandırma yapılan mera alanlarında vasıf değişikliği başvurularının yapılmasına karar verildi. Toplantı, geçmiş yıllarda Geven köyünde dikilen mahlep ağaçları ve Pusan köyünde dikilen badem ağaçları için orada yaşayan vatandaşların da katılım ile aşılamalarının yapılması kararı alındı.