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Köylerde mobil ekiplerle Covid-19 aşısı yapılıyor

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı köylerde mobil ekiplerle Covid-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 12.07.2021, 09:30
Köylerde mobil ekiplerle Covid-19 aşısı yapılıyor
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı köylerde mobil ekiplerle Covid-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz mobil aşı ekipleri tarafından, ilçe köylerimizde planlaması yapılan Covid-19 mobil aşı uygulaması kapsamında vatandaşlarımız aşılanmaya devam ediyor. İlçemizde yapılan aşı oranının artması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.
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