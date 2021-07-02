Köylerde ’’Kırım kongo kanamalı ateşi’’ aşılama çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, Kırım kongo kanamalı ateşiyle mücadele için büyükbaş hayvanlara dış parazit aşılaması yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Veteriner Hekimlerimiz tarafından Dumlupınar ilçemize bağlı köylerde Kırım kongo kanamalı ateşiyle mücadele ve diğer rahatsızlıklar için dış parazit aşılaması yapılmaktadır. Bu parazitler çeşitli yollarla insanlara geçebilmektedir. Başta akciğer, karaciğer olmak üzere birçok organda yaşayabilmektedirler. Köylerimizdeki büyükbaş hayvanlarımıza uygulayacağımız iç ve dış parazit aşısı ile bu hastalık yapan canlıların (parazitlerin) önüne geçmeyi hedefliyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.