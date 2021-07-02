banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!

Köylerde ’’Kırım kongo kanamalı ateşi’’ aşılama çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, Kırım kongo kanamalı ateşiyle mücadele için büyükbaş hayvanlara dış parazit aşılaması yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 02.07.2021, 13:22
Köylerde ’’Kırım kongo kanamalı ateşi’’ aşılama çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, Kırım kongo kanamalı ateşiyle mücadele için büyükbaş hayvanlara dış parazit aşılaması yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Veteriner Hekimlerimiz tarafından Dumlupınar ilçemize bağlı köylerde Kırım kongo kanamalı ateşiyle mücadele ve diğer rahatsızlıklar için dış parazit aşılaması yapılmaktadır. Bu parazitler çeşitli yollarla insanlara geçebilmektedir. Başta akciğer, karaciğer olmak üzere birçok organda yaşayabilmektedirler. Köylerimizdeki büyükbaş hayvanlarımıza uygulayacağımız iç ve dış parazit aşısı ile bu hastalık yapan canlıların (parazitlerin) önüne geçmeyi hedefliyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493