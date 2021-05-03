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Köye yapılan modern su deposu hizmete girdi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Altıntaş köyünde yapılan su deposunun hizmete girdiği bildirildi.

KÜTAHYA 03.05.2021, 12:05
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Köye yapılan modern su deposu hizmete girdi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Altıntaş köyünde yapılan su deposunun hizmete girdiği bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ’’İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Taşan, İl Genel Meclis Üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk ile birlikte, İlçemize bağlı Altıntaş Köyü’nde, KÖYDES Projesi kapsamında yapılan 50 metreküp kapasiteli su deposunu yerinde inceledik. Devletimiz vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Sunulan hizmetlerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.
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