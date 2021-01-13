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Köye yağan 5 santimetre kar sevindirdi
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinin en yüksek rakımlı Karbasan köyüne yağan ve kalınlığı 5 santimetreye ulaşan kar vatandaşları sevindirdi.
KÜTAHYA 13.01.2021, 12:50
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinin en yüksek rakımlı Karbasan köyüne yağan ve kalınlığı 5 santimetreye ulaşan kar vatandaşları sevindirdi.Yaklaşık bin 300 metre rakımlı Karbasan köyünde dün akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağışlar, sabaha karşı kara dönüştü. Aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu köyde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Havaların, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından yağan kar köylüleri sevindirirken, ilçe merkezinde yağmur etkili oldu.
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