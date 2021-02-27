Köye MOBESE sistemi

Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Arpalı köyüne genel asayişin sağlanması amacıyla MOBESE kameraları kurulduğu bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ’’Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk sahası içerisine kurulan güvenlik kameraları ile Arpalı köyümüzün giriş ve çıkışları, 7 gün 24 saat gözetlenip kayıt altına alınacak. Kamera sistemi ile köylere giriş-çıkış yapan şüpheli araç ve şahıslar tespit edilebilecek. Yapılan çalışmayı Belediye Başkanımız Şemsettin Akağaç ile yerinde inceledik’’ dedi.