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Köye halı saha yatırımı
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Yenicearmutçuk köyüne halı saha yapımı için çalışmalara başlandığı bildirildi.
KÜTAHYA 15.01.2021, 23:16
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Yenicearmutçuk köyüne halı saha yapımı için çalışmalara başlandığı bildirildi.Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’Özel İdare Müdürlüğü yatırımları kapsamında ilçemize bağlı Yenicearmutçuk köyümüze yapılması planlanan halı saha yapımı çalışmasıyla ilgili yer tespitinde bulunmak için Özel İdare Müdürü ve Köy muhtarı ile birlikte incelemede bulunduk. Kısa sürede bu yatırımı köyümüze kazandırıp gençlerimiz için iyi bir yatırımı yapmış olacağız. Köyümüze ve ilçemize hayırlı olsun’’ dedi.
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