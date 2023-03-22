KÖYDES’ten Emet’e 5,5 milyon TL ödenek aktarıldı

Emet İl Genel Meclisi üyeleri İsmail Elmacı ve Halil Mallı, KÖYDES’ten Emet ilçesine 5,5 Milyon TL ödenek aktarıldığını ifade ettiler.

İl Genel Meclisi Üyeleri Elmacı ve Mallı konuyla ilgili yaptıkları açıklamada,” İlçemize bağlı 37 köyde alt yapı, kanalizasyon, içme suyu, 1 ve 2. kat asfalt çalışmalarıyla ilçemiz adına 2022 yılı verimli geçmiştir. Çalışmalar belirlenen programlar dahilinde ve ayrılan ödeneklerle 2023 yılında da devam edecektir. Grup yolları 2021 yılında tamamlanırken 2022 yılında Eğrigöz köyü 6 kilometre sıcak asfalt, Günlüce-Dereli arası 5.5 kilometre sıcak asfalt, Çöğürtlen-Dereli arası 6 kilometre sıcak asfalt, Katrandağı 6 kilometre 1. kat asfalt, Esatlar köyü 1 kilometre asfalt, Örencik alt yapı ve içme suyu çalışmaları, İğdeköy içme suyu ve alt yapı çalışmaları, Aydıncık su isale hattı çalışmaları, Esatlar içme suyu isale hattı çalışmaları, Doğanlar-Yarış- Samrık-Umutlu köyleri parke taşı kaldırım çalışmaları ve diğer köylerdeki projelerin devamı ayrılan ödeneklerle yapılmıştı” ifadelerine yer verdiler.