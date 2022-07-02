Köydeki Yaz Kur’an Kursunda sıfır atık projesine destek

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutlubeyler köyü Yaz Kur’an Kursunda sıfır atık projesine destek vermek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Kutlubeyler Köyü İmamı Selahattin Aydın, Yaz Kur’an Kursunda öğrenim gören 20 öğrenciyle birlikte çöplerin geri dönüşüme kazandırılması ve vatandaşlarda çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla köy meydanına direk dikerek sıfır atık, sıfır israf parolasıyla dikilen direğin üzerine, atıkların doğada yok oluş sürelerini gösteren yazılar yazıp, atık malzeme örnekleri yerleştirdiler.

Bulundukları köyün orman bölgesi olduğu için cam ve benzeri atıkların yangın çıkartabileceğine dikkat çeken İmam Selahattin Aydın,” Sıfır atık projesine destek vermek amacıyla düzenlediğimiz etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bastırmış olduğu “İslam’da çevre ahlakı” kitapçığını halkımıza okuyup, her çöpün derelere atılmaması, geri dönüşüm olabilecek atıkları ayrıştırıp çöp konteynerlerine atılması gerektiğini anlattık. Köyümüz geçiş güzergahı olduğu için yolcuların ve halkın dikkatini çekmek amacıyla köy meydanına direk dikerek üzerine sıfır atık, sıfır israf parolasıyla atıkların doğada yok oluş sürelerini gösteren yazılar yazıp, atık malzeme örnekleri yerleştirdik. Bu tür etkinlikler çocuklarımızın camiye alışmalarına da katkısı olmaktadır. Zaten bu öğrenciler sadece Yaz Kur’an Kursunda değil, sene boyunca okuldan sonra camiye geliyorlardı” dedi.