Köydeki 100 yıllık eski evler dimdik ayakta

Yüzde 80’ni eski ahşap evlerden oluşan Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Tokul köyünde 80-100 yıllık eski evlerin bakımlı halleri ve dimdik ayakta oluşları dikkatlerden kaçmıyor.

532 nüfuslu köyde bulunan 110 haneden yüzde 80’ninin eski ahşap evlerden oluştuğunu söyleyen Tokul köyü Muhtarı Ahmet Yavuzer, ”Köyümüzde eskiden ağaç işleri ile uğraşan usta çoktu. Ev sahipleri yaklaşık 80-100 yıllık olan ahşap evlerin bakımlarını ihmal etmediler ve bugüne kadar dimdik ayakta durmasını sağladılar. Eski evlere meraklı olan kişiler bu evleri görmek için köyümüzü ziyaret ediyorlar” dedi.

Sosyal medya hesabından Tokul köyü ilgili görüşlerini açıklayan Kütahyalı emekli esnaf Mehmet Yeşil, “Bu köy eskiden ağaç işleri ile meşhurdu. Hamur teknesi, düven, çam bardak ve tırmık gibi ziraat aletleri bu köyde yapılırdı. Bu köyde o işleri yapan ustalardan kimse kalmamış. Zanaat ölmüş, ama ahşap evlerin pek çoğu dimdik ayakta duruyor. Bu evleri görünce çok sevindim” ifadelerine yer verdi.