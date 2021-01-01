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Köyde uyuşturucu ele geçirildi
Kütahya’nın Simav ilçesinde depo olarak kullanılan eski kıraathaneye jandarmanın yaptığı operasyonda 30 gram kubar esrar, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 şişe el yapımı bandrolsüz alkol ele geçirildi.
KÜTAHYA 01.01.2021, 18:20
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Kütahya’nın Simav ilçesinde depo olarak kullanılan eski kıraathaneye jandarmanın yaptığı operasyonda 30 gram kubar esrar, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 şişe el yapımı bandrolsüz alkol ele geçirildi.
Simav ilçesi Kusumlar köyünde eski kıraathane olarak bilinen ve halen depo olarak kullanılan yerde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekiplerin depoda yaptıkları aramada, poşet içerisinde 30 gram kubar esrar, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, el yapımı bandrolsüz 2 şişe alkol, markası ve seri numarası tespit edilemeyen ruhsatsız 1 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi.Gözaltına alınan N.B. (27), C.K. (16), A.A. (20), A.B (17), Y.Ş. (51) ve Y.A. (19) isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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