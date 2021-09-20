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Köy yollarında asfalt çalışması

Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, hava koşullarının mevsim normallerine göre yağışlı geçmesine rağmen hazırlanan program dâhilinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

KÜTAHYA 20.09.2021, 09:48
Köy yollarında asfalt çalışması

Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, hava koşullarının mevsim normallerine göre yağışlı geçmesine rağmen hazırlanan program dâhilinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Vatandaşların köylerine ulaşımlarını daha konforlu sürdürebilmeleri için yapılan çalışmalar kapsamında Altıntaş Yeni karaağaç köyünde 4.3 kilometrelik beton yol çalışması, Gediz ilçesi Yeni Güney- Polat yolunda 6 kilometrelik beton yol çalışmamız devam ediyor.

Beton yol çalışmalarının yanı sıra köylerimizde birinci kat asfalt çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Simav Koyunoba’da 5.5 kilometre, Gediz Dedeköy’de 1.4 kilometre, Şaphane Değirmendere de ise 5.5 kilometre birinci kat asfaltların stabilize çalışmalarını sürdürüyor.

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