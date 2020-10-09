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Köy pazarında Korona virüs denetimi

KÖY PAZARINDA KORONA VİRÜS DENETİMİ

KÜTAHYA 09.10.2020, 08:40
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Köy pazarında Korona virüs denetimi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezi ve köylerde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’Mart ayından bu yana ülkemizi etkisi altına almış olan Korona virüs pandemi sürecinde bütün ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Korona virüse karşı oluşabilecek rehaveti engellemek, vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin almış olduğumuz tedbirlere dikkatli bir şekilde riayet etmelerini sağlamak ve bilinçlerini artırmak maksadıyla en kapsamlı denetimlerden birini gerçekleştirdik. Bu kapsamda ilçe merkezimiz yanı sıra, ilçemize bağlı köylerimizden Hacıkebir köyümüzde kurulan pazarda vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı bilgilendirdik. Denetimlerde vatandaşların salgın konusundaki dikkatlerini ve hassasiyetlerini en üst seviyeye çıkarmak için alınan önlemlere tam anlamıyla riayet etmeleri, uymaları gereken maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatıldı. Pazarcı esnafıyla görüşülerek alınan tedbirlere aynı hassasiyetle devam etmeleri yönünde telkinlerde bulunuldu’’ ifadelerini kullandı.

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