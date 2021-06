Köy okullarından şiir dinletisi

Kütahya’nın Pazarlar ilçesi Sofular Ortaokulu öğrencileri ile Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokulu öğrencileri, ’Şiirler sesimizde ruh bulacak’ adlı projesiyle bir araya geldi.

İki köy okulunun ortaklığında kurulan proje kapsamında her aya bir şair belirlendi. Belirlenen şairin hayatını araştırmanın yanında şiirleri de öğrenciler tarafından seslendirildi.

Projede yer alan her iki okulun öğrencilerinin katılım sağladığı zoom üzerinden yapılan şiir dinletisinde sene boyunca öğrenmiş oldukları şairlerin şiirlerini öğrenciler fon eşliğinde seslendirdiler. Duygu yoğunluğunun fazlasıyla yaşandığı dinleti dinleyenlerden büyük beğeni topladı. Şiir dinlemelere de okumalara da doyamayan öğrenciler bu tür etkinliklerin devamı konusunda isteklerini belirtmeyi ihmal etmediler. Her iki okulun öğrencileri birbirlerini tanımış olmanın mutluluğu, projenin bitmesinin hüznü, şiirlerin duygu yoğunluğuyla dolu bir geceyi geride bırakıp anılarına unutulmayacak bir an kattılar.

Sofular Ortaokulu Türkçe öğretmeni Hatice Soybudak, “Projemiz kapsamında yaşayan bir şairle buluşmak öğrencilerimizi çok mutlu etti. Şairimiz öğrencilerimize rol model oldu. Şiir dinletimizle projemizi taçlandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dereköy Ortaokulu Türkçe öğretmeni Habibe Doğruoğlu, “Kardeş okulumuzla birlikte zevkle yürütmüş olduğumuz projemiz dolu dolu geçti. Öğrencilerimizin şairlerin hayatını tanımalarının yanında şiirlerini seslendirmeleri bunun bir de şiir dinletisiyle taçlandırılması mutluluk verici” şeklinde konuştu.