Köy mezarlığının temizliğini gönüllüler yaptı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde mezarlığın temizliği, gönüllü vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.

Karbasan köyünde mezarlığın temizlenmesi için Muhtar Mehmet Bilkaya önderliğinde bir araya gelen 10 köylü, mezarlıktaki yabani otları temizleyip, ağaç dallarını budadılar.

Her yıl mezarlığı gönüllü vatandaşların katılımıyla temizlediklerini belirten Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya, "Bu yıl da yine hayırsever halkımızla ele ele vererek mezarlıkta kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdik. Yabancı otları çapalayıp, ağaçların dallarını budadık. Ayrıca cenaze defni esnasında rahat geçilebilmesi için mezar aralarını açtık. Temizlik çalışmaları bir gün içinde tamamlandı. Temizlik çalışmalarına katılan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi.