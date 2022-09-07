Köy gençleri ve çocukları, Vali Çelik’i Türk bayraklarıyla karşıladı

Simav ilçesinin bazı köylerinde ziyaretlerde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik’i Sudöşeği köyünün gençleri ve çocukları ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.

Vali Ali Çelik, Simav’a bağlı Sudöşeği ve Aşağıdolaylar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Sudöşeği köyünün gençleri ve çocukları, Vali Ali Çelik’i ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.

Çocuklarla ve gençlerle bir süre sohbet eden Vali Ali Çelik, daha sonra köyün kadınlarıyla bir araya gelerek taleplerini ve önerilerini dinledi.

Misafirperverlikleri için iki köyün sakinlerine ve muhtarlarına teşekkür eden Vali Çelik, “Köylerimizde çok büyük eksiklerimiz yok. İletilen ihtiyaç ve talepleri de Devletimizin imkanları dahilinde el birliğiyle yerine getirme gayretinde olacağız” dedi.