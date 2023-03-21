Köy ekmeğinden vazgeçemiyorlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde oturan 72 yaşındaki Ali Şengül, yıllardan beri eski adetlerine göre köy ekmeği yapmaya devam ediyor.

Oturdukları evlerinin yanında bulunan asırlık taş fırında pişirdikleri köy ekmeğinin hem lezzetli, hem doyurucu, hem de daha sağlıklı olduğunu söyleyen 72 yaşındaki çiftçi Ali Şengül, ”Bizler çocukluğumuzdan beri köy ekmeğine alıştığımız için fabrikasyon ekmeği yiyemiyoruz. Çiftçilik yaparak elde ettiğimiz unlardan eşimle birlikte eski adetlerine göre taş fırında ekmek yapmayı sürdürüyoruz. Ekmek yapımında mahallemizdeki kadınlarda bize yardımcı oluyor. Köy ekmeğinin özelliği yumuşak olması, uzun süre bayatlamaması ve çok lezzetli olmasıdır. Bizim çocuklarımıza en önemli miras olarak bırakacağımız atalarımızdan kalan bu ekmektir” diye konuştu.