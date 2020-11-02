Korona ile mücadeleye ’Hijyen’ ekibi

Kütahya’da Korona virüsle mücadele kapsamında, başta okul ve camiler olmak üzere tüm kamu kurumlarının sık sık havalandırılması ve dezenfekte edilmesi için ’Hijyen’ ekibi oluşturulacağı bildirildi.

Vali Ali Çelik başkanlığında her hafta yapılan ’Korona virüs tedbirleri toplantısı’ kapsamında tedbir ve kararların sahadaki uygulanabilirliği, il genelinde hastanelerin son durumu, denetimler, mevcut çalışmalar ile ilave tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.

Temiz hava ve çevre temizliğine de dikkat çeken Vali Çelik, başta okul ve camiler olmak üzere tüm kamu kurumlarının sık sık havalandırılması; İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hijyen ekibi kurularak toplu taşıma araçlarının, servislerin, park ve bahçelerin düzenli periyotlarla dezenfekte edilmesi talimatını verdi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte kapalı alanlardaki bir araya gelmelerin virüsün yayılımını hızlandırdığını kaydeden Vali Ali Çelik, “Ciddi bir vaka artışıyla karşı karşıyayız. Aldığımız tedbir ve önlemlerin sahadaki karşılığını değerlendirmeli, vatandaşlarımızın tedbirleri uygulamadaki hassasiyetini ve duyarlılığını artırmada neler yapabiliriz sorusuna yanıt aramalıyız. Vatandaşlarımız durumun vahametinin farkına varmalı ve birey olarak kendini koruduğu takdirde toplum sağlığını da koruyacağının bilincinde olmalı” dedi.