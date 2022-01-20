Köprüören Tek Termik Ortaokulu’nda “Robotik Kodlama Sınıfı” açıldı

Kütahya Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulunda Robotik Kodlama Sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Köprüören Tek Termik Ortaokuluna Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV)’nın katkılarıyla yaptırılan "Robotik Kodlama Sınıfı"nın açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) Kütahya Temsilcisi Emel Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Eğitim Bir Sen Kütahya 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Köse, kütüphanelere kazandırdığı kitaplarla tanınan Zeki Aktürk ve eşi, KAHEV yönetim kurulu üyeleri, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta Okul Müdürü Kazım Gündüz, KAHEV Kütahya İl Temsilcisi Emel Yıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit birer konuşma yaptılar. Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, KAHEV Kütahya İl Temsilcisi Emel Yıldız’a plaket takdim ederek eğitime katkılarından dolayı KAHEV’e teşekkür etti.

Okul kütüphanelerine katkılarından dolayı Zeki Aktürk’e de teşekkür eden Müdür Hasan Başyiğit, okul kütüphanesini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.