Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencilerinin bilek güreşi başarısı

Kütahya’da, okul sporları küçük kızlar ve küçük erkekler bilek güreşi dalında, Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencileri, 10 altın, 4 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya kazandı.

Okul Müdürü Kazım Gündüz, öğrencilerin Kütahya’da yapılan küçükler kız ve erkek sağ kol bilek güreşi müsabakalarında, 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz, küçükler kız ve erkek sol kol müsabakalarında da 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandıklarını söyledi.

Müdür Gündüz, ”Toplamda 10 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya kazanan küçüklerimiz sezona iyi bir başlangıç yaptılar. Beden Eğitimi Öğretmenimiz Ahmet Mutlucan’ı ve öğrencilerimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.