Kooperatif araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

Daha önce iki yeni kepçe alarak filosunu güçlendiren Emet Taşıyıcılar Kooperatifi 2023 model çekiciyi daha hizmet filosuna kattı.

4 Milyon TL’ye mal olan çekici ile araç filolarını daha da güçlendirdiklerini söyleyen Emet Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Korkmaz,” 2020 yılında göreve geldiğimizde kooperatifimizi büyüteceğimize söz vermiştik. Nakliyeci esnaflarımız ve bizler büyük bir aileyiz. Hep birlikte kooperatifimizi daha ilerilere taşımak ve üyelerimizin haklarını koruyup, savunarak daha da büyümek için çalışıyoruz. İhaleleri alarak ortaklarımızın hakların savunurken, alınan kepçeler ve çekicilerle araç filomuzu güçlendiriyoruz. Kısa süre önce ortaklarımıza işyeri ve daire kazandırdık. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürümüz Serkan Keleşer’in destekleri ile Genel Müdürlük nezdinde irtibat noktası odamız da çalışmalarımızın hızlı ve daha verimli olması adına gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şimdide 4 milyon TL’ye alınan çekicimiz memleketimiz ve ortaklarımıza hayırlı olsun. Kooperatifimizin mal ve araç varlıkların artırmaya devam edeceğiz” dedi.