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Konteynerler anında yıkanıyor

Kütahya Belediyesi, çöp konteynerlerinin sıcak yaz günlerinde koku yapmaması için anında yıkama işlemi gerçekleştiriyor.

KÜTAHYA 11.07.2022, 08:40
Konteynerler anında yıkanıyor

Kütahya Belediyesi, çöp konteynerlerinin sıcak yaz günlerinde koku yapmaması için anında yıkama işlemi gerçekleştiriyor.

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri konteynerlerin temizlik işlemlerini otomatik olarak el değmeden gerçekleştiren araç, anında yıkama ile hijyen sağlıyor. Böylece özellikle yaz aylarında oluşan kötü kokular engellenirken çöp kalıntılarında oluşan sinek ve virüs oluşumunun da önüne geçiyor.

Kütahya il genelindeki konteynerler, içindeki çöpler alındıktan sonra düzenli olarak yıkama ve dezenfekte işleminden geçiyor.

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