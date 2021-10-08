Kızılay’ın kan bağışı tırı Tavşanlı’da

Kütahya Kızılay Kan Merkezi doktorlarından Mahmut Ulusuoy, vatandaşları kan vermeye davet etti.

Gönüllü kan bağışçılarını arttırmak için bu tür organizasyonlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Ulusoy, Kütahya ve ilçelerinde kan bağışı yönünde vatandaşların bilinçli olduğunu ancak son zamanlarda pandemi nedeniyle de kan bağışının az olduğunu ifade etti.

Doktor Ulusoy, " Her hafta Çarşamba, Perşembe veya Perşembe, Cuma günleri Kızılay olarak kan alım çalışmalarımız devam ediyor. Son zamanda Tavşanlı’da pandeminin de vermiş olduğu etkiyle kan bağışları azaldı. Kan bağışı konusunda Tavşanlı halkından destek bekliyoruz. Daha önceki yıllarda daha fazla kan bağışı oluyordu. Son 2 yıldır kan bağışlarımız düştü. Özellikle gençlerden kan bağışı konusunda destek bekliyoruz. Kan bağışının bizlere faydası özellikle kan değeri yüksek olan insanlarda baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik çok olur. Bu kişiler kan bağışı yaptığı zaman kan değeri biraz düşüyor ve az önce söylediğimiz şikayetler azalıyor. Bize faydalı ama asıl faydası kan ihtiyacı olan kişiler. İnsan hayatı kurtarmak gerçekten değerli. Biz de o yüzden Tavşanlı halkımızı kan bağışına davet ediyoruz. Bugün başka birinin ihtiyacını gidermiş olcağız, ama yarın kendimize de lazım olabilir. Taşın altına hep birlikte elimizi koyalım. Türkiye’nin kan ihtiyacının yüzde 95’ni Kızılay karşılamakta. Kızılay 18 Merkezde kan alışverişi yapmaktadır. Bu yüzden kan imhası yoktur." diyerek kan bağışına davet etti.

Bölgedeki kan ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlenen bu kan bağışı kampanyalarında 18 - 65 yaş arasında önemli sağlık problemi olmayan her kişiden kan bağışı kabul ediliyor.