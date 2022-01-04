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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2021 yılında; kırsalda 504’ü büyük ve orta çaplı toplam 124 bin 159, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 19 bin 162 olmak üzere toplam 143 bin 321 operasyon yapılmıştır."
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışların toplamı 1 milyar 245 milyon 870 bin 881.44 TL’dir."
Kızılay’ın kan bağışı tırı Hisarcık’ta
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, kan bağış tırına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
KÜTAHYA 04.01.2022, 10:42
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, kan bağış tırına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Kütahya Kızılay Kan Merkezi tarafından Cumhuriyet Meydanı’na kurulan kan bağış tırına vatandaşlar kayıtsız kalmadı.
Kan Bağış Tırında yaklaşık 7 saat süren kan verme işlemi sonunda 49 ünite kan alındı. Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği Sorumlusu Mustafa Şen, pandemiden dolayı azalan kan stoklarını tamamlamak için sürdürülen kan bağışı kampanyasına verdikleri destekten dolayı ilçe halkına teşekkür etti.