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Kızılaydan ilçe merkezi ve köylere gıda kolisi

Kütahya’nın Emet ilçesinde Türk Kızılayı tarafından ilçe merkezi ve köylerde tespit edilen ailelere gıda kolisi yardımı yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 11.05.2021, 12:05
Kızılaydan ilçe merkezi ve köylere gıda kolisi

Kütahya’nın Emet ilçesinde Türk Kızılayı tarafından ilçe merkezi ve köylerde tespit edilen ailelere gıda kolisi yardımı yapıldığı bildirildi.

Emet Türk Kızılay Şubesi tarafından yapılan açıklamada, ’’Kızılay ailemiz Ramazan ayı boyunca olduğu gibi yine sahadaydı. Özellikle yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her gün pide, yemek ve su ikramlarının yanında yardım kolilerimizi ulaştırıyoruz. Köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmayı kendimize görev edindik ve yardımları ulaştırmanın gururunu yaşadık. Kızılay gönüllüsü olan ve sahada Ramazan ayı boyunca çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.
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