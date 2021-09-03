Kızılay’dan Hisarcık’taki kan bağışçılarına madalya

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düzenli kan bağışında bulunan 5 kişiye gümüş ve bronz madalya verildi.

Kütahya Kızılay Kan Merkezi Doktoru Mehmet Güzeldülkar tarafından ilçede gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarında düzenli kan bağışında bulunan Salih Deniz’e gümüş, Erdal Baş, Rıza Demirel, İsmail Demirbaş ve İbrahim Durmaz’a bronz madalya ile sertifika verildi.

Dr. Mehmet Güzeldülkar, büyük bir yardımseverlik ve sosyal sorumluluk örneği göstererek hiçbir karşılık beklemeksizin ihtiyacı olan insanların kullanımı amacıyla kan bağışında bulunan bağışçılara teşekkür etti.