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Kızılay Kütahya Şubesi Kadın Kollarından yaşlılara moral ziyareti

Türk Kızılay Kütahya Şubesi Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri, mahallelerdeki 65 yaş ve üzerindeki yaşlılara moral ziyaretlerine devam ediyor.

KÜTAHYA 18.04.2021, 13:40
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Kızılay Kütahya Şubesi Kadın Kollarından yaşlılara moral ziyareti

Türk Kızılay Kütahya Şubesi Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri, mahallelerdeki 65 yaş ve üzerindeki yaşlılara moral ziyaretlerine devam ediyor.

Türk Kızılay Kütahya Şubesi Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri Muhtar Mehmet Dinler’inde katılımıyla Merkez Parmakören Mahallesinde 65 yaş ve üzerindeki yaşlılara moral ziyaretinde bulundu. Yönetim kurulu üyeleri ziyaretlerinde ayrıca hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sistemli şekilde ramazan pidesi dağıtımı gerçekleştirdi.
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