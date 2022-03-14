Kızak Şampiyonası’nda Türkiye birincisi oldular

Kütahya’nın Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde yetişen sporcular Erzurum’da yapılan Natürel Kızak Türkiye Şampiyonasında büyük başarı elde etti.

Büyükler Miks yarışmalarında Gediz Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Muhammed Keskin ve Elif İnci Keskin Türkiye Şampiyonu oldu.

Cumartesi günü yapılan yarışmalarda Gediz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kağan Orkun Coşkun, Minik Erkekler Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Minik Kızlar kategorisinde Ecrin Yörük Türkiye üçüncüsü, Zeynep Bilgili Türkiye beşincisi, Elif İnci Keskin Türkiye altıncısı, Yıldız Kızlarda Hamide Pınar Subaşı Türkiye sekizincisi, Begüm Börek Türkiye dokuzuncusu oldular.

Yarışmalarda derecelere ilave olarak Büyük Kızlar Kategorisinde Ayşe Yılmaz Türkiye üçüncüsü, Büyük erkeklerde Muhammed Keskin Türkiye beşincisi, Genç Kızlarda Kütahya Orman Spor Kulübü sporcusu Yıldız Akbulut Türkiye ikincisi, Genç Erkeklerde Emre Çetin Türkiye on ikincisi, Ramazan Görkem Yüksel Türkiye onuncusu, Ayşe Yılmaz ve Kağan Orkun Coşkun miks Büyüklerde Türkiye Altıncısı, Ramazan Görkem Yüksel, Emre Çetin, Yıldız Akbulut ile Begüm Börek Gençler mikslerde beşinci oldu.

Muratdağı Termal Kayak Merkezinde yetişen sporcularla gurur duyduklarını söyleyen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Kayak ve Kızak yarışmalarında Gediz Belediye Spor Kulübü ve diğer kulüp sporcularımız güzel sonuçlar aldılar. Erzurum’da yapılan Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonasında derece elde eden sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.