Kitapçıda ’Kütahyalı yazarlar’ rafı

Kütahya’da bir kitabevinde Kütahyalı yazarların kitapları için ayrı bir raf oluşturuldu. Kütahyalı okurlar hem kitapları bir arada görebiliyor hem de dilediği kitabı satın alabiliyor. Kütahyalı yazarların da kitaplarına Kütahyalılara ulaşması için kitabevi ile iletişim kurması yetiyor.

Kitabevi sahibi Ömer Faruk Nazlı yıllardır kendilerine ulaşan tüm Kütahyalı yazarların kitaplarının okurlarla ulaşmasını sağladıklarını ve artık onlara özel bir rafları olduğunu söyledi. Kendi çabasıyla kitap çıkarmış yazarlar dahil, kitapları yayınevlerinden çıkan yazarların dahi şehrinde okurlarının kitaplarını her zaman bulabileceği bir yer sıkıntısı çektiklerini ve kendilerine ulaşan tüm yazarların bu ihtiyaçlarını çözdüklerini söyledi.

Nazlı, araştırma, edebiyat ve çocuk kitabı türlerinde eserleri olanlar başta olmak üzere bugüne kadar yüzden fazla Kütahyalı yazarın kitabevini ziyaret ettiğini söyledi. Gülten Dayıoğlu gibi eserleri alanında önemli yazarların kitaplarını kendi türünde kitap raflarında tuttuklarını söyleyen Nazlı, böyle kitaplar için de ’’Kütahyalı Yazar’’ etiketiyle okurlara bilgilendirdiklerini belirtti. Her Kütahyalı yazarın kitabından bir adet arşivlediklerini söyleyen Nazlı, bir gün sadece Kütahyalı yazarların ve Kütahya üzerine kitapların bulunduğu bir kütüphane saçmayı umduklarını belirtti.(EFE-)