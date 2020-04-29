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Kitap okuyana ‘Simav nüfus defteri 1840’ kitabı hediye

SOLDA - EMEKLİ EĞİTİMCİ AHMET OĞUL

Kitap okuyana ‘Simav nüfus defteri 1840’ kitabı hediye

SOLDA - EMEKLİ EĞİTİMCİ AHMET OĞUL

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:28
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Kitap okuyana ‘Simav nüfus defteri 1840’ kitabı hediye

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanlığı, sosyal belediyecilik adına hazırladığı projelere bir yenisini daha ekledi. Saat 20.00 ile 20.20 arasından kitap okuyanlara ‘Simav nüfus defteri 1840’ kitabı hediye ediliyor. Kültür İşleri Müdürlüğüne, vatandaşların kitap okurken gönderdikleri fotoğraflar değerlendirilerek, hediye kitaplar dağıtım ekipleri tarafından vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, "Korona virüs (Covit-19) salgın hastalığı sebebiyle evde kalan vatandaşlarımızın kitap okumalarına destek vermeye karar verdik. İlyas Özdemir tarafından, 1840 tarihi itibariyle Simav ve köylerindeki o dönemin insanlarının nüfus defteri penceresinden gösterilerek hazırlanan kitabı ücretsiz hediye ediyoruz” dedi.

Emekli eğitimci Ahmet Oğul, Simav Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen kitap için teşekkür etti. Oğul, “ Korona virüs (Kovit-19) salgın hastalığı sebebiyle evde kaldığımız bu günleri kitap okuyup değerlendiriyorum. Hediye olarak aldığım kitap ile, Simav’ın 180 yıllık geçmişini öğrenme fırsatı buldum ” diye konuştu.

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