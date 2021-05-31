Kitap kampanyasına Tavşanlı’dan

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Adalet Bakanlığı tarafından Cezaevlerine Kütüphane kurulması için Cumhuriyet Meydanında kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından imzalanan protokol neticesinde “Cezaevlerine Kütüphane” kurulması için kampanya başlatıldı. Cezaevi öğretmeni İsmail Bayram’ın sunumunu gerçekleştirdiği programda konuşan, Başsavcı Fatih Kocaman, Tavşanlı Cezaevi’nde bulunan Kütüphaneyi Tavşanlı halkıyla birlikte güçlendireceklerini söyledi. Başsavcı Kocaman “Cumhuriyet Meydanında açtığımız stant da görevli personelimiz 15 gün boyunca vatandaşlarımızın kitap bağışlarını kabul edecek. Bu organizasyondaki amacımız hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlıklarını kazanmaları, eğitim ve kültür yönünden kendilerini geliştirmeleri,bu amaç doğrultusunda açılan kütüphanelerin içerik bakımından zenginleştirilmesidir. İnanıyorum ki Tavşanlı halkımız bu kampanyaya desteğini verecek ve hedeflenen bağış oranına kısa sürede ulaşacağız. Şimdiden destek sunan, kitap getiren herkese teşekkür ediyorum” dedi Daha sonra kurum idarecileri ve daire amirleri yanlarında getirdikleri kitapları bağışlayarak kampanyanın startını verdi. Tören sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkan Vekili Naci Erarslan, iki bakanlık tarafından imzalanan protokol neticesinde başlatılan kampanyanın destekçisi olduklarını ifade etti. Erarslan “ Ülkemizde infaz rejiminin temel amacının insanları topluma yeniden kazandırmak olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede ilçemiz genelinde başlatılan kampanyanın önemli olduğunu düşünüyoruz.Tavşanlı Belediyesi olarak bugüne kadar Dumlupınar Üniversitesi, Milli Eğitimve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarımızla yaptığımız onlarca çalışmayla birçok eseri Tavşanlı’ya kazandırdık. Bu çalışmaların tamamını Cezaevi Kütüphanesine ulaştıracağız. Kampanyanın ülkemize, ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Vekili Naci Erarslan,Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Cezaevi Savcısı Murat Mert, Emniyet Müdürü Ahmet Yücesoy, Denetimli Serbestlik Müdürü Özgür Bozat, Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy, Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Tavşanlı Cumhuriyet Meydanında açılan bağış standı 15 gün boyunca açık kalacak. Vatandaşların bağışları cezaevi personeli tarafından kabul edilecek.