Kırklar Deresi temizlendi

Kütahya’nın önemli derelerinden birisi olan Kırklar Deresi’nde 40 yıldır yapılmayan kanal ve tersip bent temizliği, Kütahya Belediyesi ve DSİ’nin işbirliği ile temizlendi.

Kütahya Belediyesi ve Devlet Su İşleri’nin işbirliğinde 40 yıla yakındadır detaylı temizliği yapılmayan Kırlar Deresinde temizlik yapıldı. 2 ay süren çalışmada 400 metrelik alan ve tersip bentlerinde yapılan çalışma ile günlük 30 kamyon çamur ve atık çıkartıldı.

Yapılan çalışmayla birlikte muhtemel dere taşkınının önüne geçilirken, doğal çevre yaşamının korunmasında da destek sağlandı.

Çıkan çamurlar toprak dolgusu ve yeşil alan düzenlemelerinde kullanılmak üzere Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne verildi.