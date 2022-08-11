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Kırılan durak camları değiştirildi

Kütahya Belediyesi’ne ait otobüs duraklardaki kırık camlar yenisi ile değiştirildi.

KÜTAHYA 11.08.2022, 11:24
Kırılan durak camları değiştirildi

Kütahya Belediyesi’ne ait otobüs duraklardaki kırık camlar yenisi ile değiştirildi.

Şehrin birçok noktasında bulunana yarı kapalı otobüs duraklarının zaman zaman camekan kısımları şehre yakışmayan bir şekilde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kırıldığı tespit ediliyor.

Mahallelerde bulunan durakların camekan kısmının kırılması sonrasında ekiplerimiz duraktaki cam kırıklarının temizliğini tamamladı. Temizlik sonrasında ekipler kırılan camekan kısmı yenisi ile değiştirdi.

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