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Kırgıllı-Seydiköy yoluna sıcak asfalt

Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün BSK sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KÜTAHYA 13.07.2021, 09:51
Kırgıllı-Seydiköy yoluna sıcak asfalt
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Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün BSK sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Devam eden çalışmalar kapsamında 4 kilometrelik merkez ilçe Kırgıllı-Seydiköy yolunun 1 kilometrelik kısmı tamamlanırken, 3 kilometrelik bölümünde BSK sıcak asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor ediyor.

Yapımı halen devam eden yolun, Kütahya İl Özel İdaresi imkanları ile yapıldığı belirtildi.
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