Kirazpınar’da çifte açılış

Vatandaşlarıdan gelen talepler ve mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, Kirazpınar Mahallesi’nde muhtarlık binası ve çocuk parkının inşasını tamamlayarak hizmete sundu. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın açılışını yaptığı muhtarlık binası ve çocuk parkıyla mahalle halkının önemli bir ihtiyacı daha karşılanmış oldu. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya Belediyemizin uhdesinde altmış yedi mahallemiz var. Hiçbirini birbirinden ayırmadan bu mahallerimizde yaşayan hemşehrilerimize yerel yönetim hizmetlerinin en iyisini ve en kalitelisini vermek için çalışıyoruz. Çünkü Kütahya’mızda yaşayan üç yüz bin kişinin hakkını korumak ve toplanan kaynakların doğru harcanarak en iyi şekilde hizmet verilmesini sağlamak, yani harcanan her kuruş çok önemli. Sadece Kirazpınar Mahallemize yapılan bu yatırımda bu mahalle sakinlerimizin dışında, üç yüz bin hemşehrimizin hakkı ve hukuku olduğunu bilerek yatırımlarımızı yapıyor ve bunun için çalışıyoruz. Her mahallemize yapılan yatırımları, en üst kaliteden yapmaya çalışıyoruz çünkü bir kez yapılıyor. Son üç yılda il genelinde yapılan kamu yatırımlarının 5 buçuk milyar Türk Lirasının 2 milyar 400 milyon Türk Lirasını Kütahya Belediyesi oluşturdu. Bütçemizi mümkün olduğunca kaynak oluşturacak şekilde yapıyoruz” diye konuştu.

"Kütahya’ya değer katmak için uğraşıyoruz"

Mahalle muhtarlarına hassasiyetleri için teşekkür eden Başkan Işık, “Gelen talepler doğrultusunda, muhtarlarımızdan gelen isteklere göre yatırım önceliği oluşturuyoruz. Kendi mahallerinin taleplerini öncelikle bize iletiyor ve uygulamaya geçtiğimiz muhtarlık bilgi sisteminden bize aktarıp oturdukları yerden mahallenin talebini iletiyor, bizde buna göre yatırımı 2023 planlarımızın arasına dahil ediyoruz. Kirazpınar Mahalle muhtarımız ve birlikte çalıştığı aza heyetine ayrıca teşekkür ediyorum. İşlerinin takipçisi oldular ve günü gününe taahhüt ettiğimiz hizmetler neyse yerine getirdik. Yerel yönetimler sizin kaynaklarınızın, doğru kullanılması halinde şehre değer katan çok önemli üretimlerdir. Biz Kütahya’mıza değer katmak için uğraşıyoruz. Yaptığımız projelerle en önemli alanları halkımızın kullanımına açmak için uğraşıyoruz. İşlerimizi sıkı takip ediyor, sözleşmeleri zamanından önce yapacak müteahhitlerle ve firmalarla çalışıyoruz. Şu an tüm ödemeleri zamanında yapıyor ve ödemelerimizi en geç bir hafta içinde yapıyor ve ihaleleri elektronik ortamda yapıyoruz. Yapmak önemli değil, yapmak kadar bizden sonraki nesillere aktarmakta çok önemlidir. Size düşen bu eserlere sahip çıkmak bizim için çok önemlidir. Katılan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum, mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu parkı ve sosyal alanları gençlerimize, mahalle sakinlerimize sunmaktan gurur duyuyoruz, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Muhtarlık binası ve çocuk parkının açılışına; Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Ertuğrul Cevahir, Büyük Birlik Partisi Kütahya İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Erol, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, Kütahya Belediyesi Daire Müdürleri ve çok sayıda mahalleli katıldı.