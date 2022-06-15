KİHMED’ten ’Genç Fest 2022’ etkinliği

Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (KİHMED) tarafından ’Genç Fest 2022’ etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, çok sayıda öğrencinin katılımıyla Kent Ormanı’nda yapıldı.Grup Aksiyon ve Nefer’in sahne aldığı festivalde; model uçak gösterisi, teknoloji otobüsü, okçuluk mas güreşi, survivor parkuru, tiyatro gibi birbirinden farklı içerik ve etkinlikler yer aldı.

Festival alanını ziyaret eden Vali Ali Çelik, gençlerle sohbet etti ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Gençlerin buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen KİHMED Başkanı Mustafa Önsay’a ve katkı sunan herkese teşekkür etti.